Такие отдаю на сберсчета в европейцы,не комильфо старая бумага
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:48
Такие отдаю на сберсчета в европейцы,не комильфо старая бумага
никому не верю
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:23
Можно дальше спать спокойно:
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:51
Банківська проводка...живих грошей не побільшає.
Це сон не заспокоїть.
Але слід віддати належне...прокукарікали оперативно.
На відміну від Таріко який вже третій місяць мовчить.
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:58
Тут
пишуть що ліквідності не вистачає щоб зі всіма розрахуватися і валютна позиція провалена.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:10
Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:16
Як на мене це не так. Кошти акціонерів вже давно вкрали...правда не всі.
Деякі кредити обслуговуються, якась операційна діяльність ведеться...з того і розраховуються. А тут ще й валюту сюди старались нести...так банка і валюти має прикупити щоб її віддати. Благо курс троха просів.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:22
Андре́й Леони́дович Ко́стин огласил, что банк со всеми рассчитается и свернет свою деятельность в Украине до 1 отделения в Киеве с перспективой сдачи банковской лицензии с сохранением юр. лица
Щось мені з ТАС "щастить"
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