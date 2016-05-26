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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1267126812691270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:48

  IMPRINTER написав:sens

а 2006 г. уже не устраивет? )

Такие отдаю на сберсчета в европейцы,не комильфо старая бумага
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:23

Можно дальше спать спокойно:

http://finance.liga.net/banks/2018/3/24/news/57257.htm
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:51

  Ratatui написав:Можно дальше спать спокойно:

http://finance.liga.net/banks/2018/3/24/news/57257.htm

Банківська проводка...живих грошей не побільшає. :(
Це сон не заспокоїть.
Але слід віддати належне...прокукарікали оперативно.
На відміну від Таріко який вже третій місяць мовчить. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:58

Тут https://vtb.ua/about/general/informatio ... 032018.pdf
пишуть що ліквідності не вистачає щоб зі всіма розрахуватися і валютна позиція провалена.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:10

  Квесторе_поверніться написав:Тут https://vtb.ua/about/general/informatio ... 032018.pdf
пишуть що ліквідності не вистачає щоб зі всіма розрахуватися і валютна позиція провалена.
Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:16

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут https://vtb.ua/about/general/informatio ... 032018.pdf
пишуть що ліквідності не вистачає щоб зі всіма розрахуватися і валютна позиція провалена.
Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.

Як на мене це не так. Кошти акціонерів вже давно вкрали...правда не всі.
Деякі кредити обслуговуються, якась операційна діяльність ведеться...з того і розраховуються. А тут ще й валюту сюди старались нести...так банка і валюти має прикупити щоб її віддати. Благо курс троха просів.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:22

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.

Як на мене це не так. Кошти акціонерів вже давно вкрали...правда не всі.
Деякі кредити обслуговуються, якась операційна діяльність ведеться...з того і розраховуються. А тут ще й валюту сюди старались нести...так банка і валюти має прикупити щоб її віддати. Благо курс троха просів.

Андре́й Леони́дович Ко́стин огласил, что банк со всеми рассчитается и свернет свою деятельность в Украине до 1 отделения в Киеве с перспективой сдачи банковской лицензии с сохранением юр. лица
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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