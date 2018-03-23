Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.
Як на мене це не так. Кошти акціонерів вже давно вкрали...правда не всі. Деякі кредити обслуговуються, якась операційна діяльність ведеться...з того і розраховуються. А тут ще й валюту сюди старались нести...так банка і валюти має прикупити щоб її віддати. Благо курс троха просів.
BBC написав:Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.
Як на мене це не так. Кошти акціонерів вже давно вкрали...правда не всі. Деякі кредити обслуговуються, якась операційна діяльність ведеться...з того і розраховуються. А тут ще й валюту сюди старались нести...так банка і валюти має прикупити щоб її віддати. Благо курс троха просів.
Андре́й Леони́дович Ко́стин огласил, что банк со всеми рассчитается и свернет свою деятельность в Украине до 1 отделения в Киеве с перспективой сдачи банковской лицензии с сохранением юр. лица
BBC написав:[Банк работает на вынос денег, сворачивает сеть. Расчитывается за счет акционеров. Проблем не вижу.
Як на мене це не так. Кошти акціонерів вже давно вкрали...правда не всі. Деякі кредити обслуговуються, якась операційна діяльність ведеться...з того і розраховуються. А тут ще й валюту сюди старались нести...так банка і валюти має прикупити щоб її віддати. Благо курс троха просів.
Неутомимо продолжаете крутить свою заезженную пластинку. К чему такие старания? Все идет своим чередом. Люди здесь взрослые, сами знают, когда, что и как делать.