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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:13
Ratatui написав: IMPRINTER написав:sens
а 2006 г. уже не устраивет? )
Нам и 90й подойдет. А бы зеленый.
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