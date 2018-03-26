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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1268126912701271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:13

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:sens

а 2006 г. уже не устраивет? )


Нам и 90й подойдет. А бы зеленый. :D

Золотые слова)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 03:44

  LuckyG написав:Не хватает определенности-сказать сколько оставят отделений,до каких сроков и где.

Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Как только закончат с полным переформатированием БМ, так и начнут переформатировать ВТБ.
Думаю, что до конца 2018 года мы можем сидеть на попе ровно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 1268126912701271
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