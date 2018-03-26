Золотые слова)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:13
Додано: Вів 27 бер, 2018 03:44
Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Как только закончат с полным переформатированием БМ, так и начнут переформатировать ВТБ.
Думаю, что до конца 2018 года мы можем сидеть на попе ровно.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 27 бер, 2018 05:27
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
никому не верю
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