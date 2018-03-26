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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:13
Ratatui написав: IMPRINTER написав:sens
а 2006 г. уже не устраивет? )
Нам и 90й подойдет. А бы зеленый.
Золотые слова)
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Додано: Вів 27 бер, 2018 03:44
LuckyG написав:
Не хватает определенности-сказать сколько оставят отделений,до каких сроков и где.
Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Как только закончат с полным переформатированием БМ, так и начнут переформатировать ВТБ.
Думаю, что до конца 2018 года мы можем сидеть на попе ровно.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 27 бер, 2018 05:27
lubopytnaya написав: LuckyG написав:
Не хватает определенности-сказать сколько оставят отделений,до каких сроков и где.
Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Как только закончат с полным переформатированием БМ, так и начнут переформатировать ВТБ.
Думаю, что до конца 2018 года мы можем сидеть на попе ровно.
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
никому не верю
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:36
sens написав:
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
В БМ уже несколько месяцев работает лишь одно отделение на весь Киев - с тремя экономистами и двумя кассирами. И при этом нет никаких очередей.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:38
lubopytnaya написав: sens написав:
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
В БМ уже несколько месяцев работает лишь одно отделение на весь Киев - с тремя экономистами и двумя кассирами. И при этом нет никаких очередей.
О чем это говорит?
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:19
sens написав: lubopytnaya написав: sens написав:
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
В БМ уже несколько месяцев работает лишь одно отделение на весь Киев - с тремя экономистами и двумя кассирами. И при этом нет никаких очередей.
О чем это говорит?
Что это банк без отделений.
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Ratatui
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:20
sens написав: lubopytnaya написав: sens написав:
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
В БМ уже несколько месяцев работает лишь одно отделение на весь Киев - с тремя экономистами и двумя кассирами. И при этом нет никаких очередей.
О чем это говорит?
абсолютно ни очём - у БМ значительно меньше клиентов по сравнению с ВТБ...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:23
sens написав: lubopytnaya написав: sens написав:
Увы и да,одно отделение для всех это удобно если в нем будет 2 или 3 десятка экономистов и кассиров для работы
В БМ уже несколько месяцев работает лишь одно отделение на весь Киев - с тремя экономистами и двумя кассирами. И при этом нет никаких очередей.
О чем это говорит?
Клієнтів вже не лишилось...майже.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:27
lubopytnaya написав:
Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Про фінансову компанію Костін не казав...де Ви з ним спілкувалися?
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:32
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Про фінансову компанію Костін не казав...де Ви з ним спілкувалися?
Про юрлицо заявлял.
Щось мені з ТАС "щастить"
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