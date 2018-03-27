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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:38
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.
Про фінансову компанію Костін не казав...де Ви з ним спілкувалися?
Про юрлицо заявлял.
До кінця року і банку викреслюєм...викресливши в вересні БМ?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:11
Чекаємо на вибори.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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