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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1269127012711272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:38

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.

Про фінансову компанію Костін не казав...де Ви з ним спілкувалися?

Про юрлицо заявлял.

До кінця року і банку викреслюєм...викресливши в вересні БМ?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:11

Чекаємо на вибори.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:20

  BBC написав:Чекаємо на вибори.

стоит только надеяться, что в результате выборов к власти придут более адекватные люди...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:29

  Cler написав:
  BBC написав:Чекаємо на вибори.

стоит только надеяться, что в результате выборов к власти придут более адекватные люди...

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novichok
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:32

Re: ВТБ Банк

Аби не русофіли :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:03

  Cler написав:
  BBC написав:Чекаємо на вибори.

стоит только надеяться, что в результате выборов к власти придут более адекватные люди...


А я почему то вспомнил анекдот, как всегда немного не в тему но...

Пришли как-то Порошенко, Меркель и Трамп к Богу. 
Трамп спрашивает: Господи! а когда в США райская жизнь наступит? 
Бог отвечает: Через 50 лет 
Трамп сказал: я не доживу.... и заплакал... 
Меркель спрашивает у Бога: Господи, а когда в Германии наступит райская жизнь? 
А Бог ей и отвечает: через 70 лет 
Эх, говорит Меркель, я не доживу....и заплакала 
Порошенко спрашивает у Всевышнего: Господи, а когда в Украине райская жизнь наступит? 
Бог подумал-подумал и говорит...Я! не доживу... и заплакал.... 
Михалыч
 
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