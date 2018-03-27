До кінця року і банку викреслюєм...викресливши в вересні БМ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:38
До кінця року і банку викреслюєм...викресливши в вересні БМ?
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:20
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:29
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:32
Re: ВТБ Банк
Аби не русофіли
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:03
А я почему то вспомнил анекдот, как всегда немного не в тему но...
Пришли как-то Порошенко, Меркель и Трамп к Богу.
Трамп спрашивает: Господи! а когда в США райская жизнь наступит?
Бог отвечает: Через 50 лет
Трамп сказал: я не доживу.... и заплакал...
Меркель спрашивает у Бога: Господи, а когда в Германии наступит райская жизнь?
А Бог ей и отвечает: через 70 лет
Эх, говорит Меркель, я не доживу....и заплакала
Порошенко спрашивает у Всевышнего: Господи, а когда в Украине райская жизнь наступит?
Бог подумал-подумал и говорит...Я! не доживу... и заплакал....
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