RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1269127012711272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:38

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.

Про фінансову компанію Костін не казав...де Ви з ним спілкувалися?

Про юрлицо заявлял.

До кінця року і банку викреслюєм...викресливши в вересні БМ?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24292
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:11

Чекаємо на вибори.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13092
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:20

  BBC написав:Чекаємо на вибори.

стоит только надеяться, что в результате выборов к власти придут более адекватные люди...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 15.07.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:32

Re: ВТБ Банк

Аби не русофіли :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 15.04.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:03

  Cler написав:
  BBC написав:Чекаємо на вибори.

стоит только надеяться, что в результате выборов к власти придут более адекватные люди...


А я почему то вспомнил анекдот, как всегда немного не в тему но...

Пришли как-то Порошенко, Меркель и Трамп к Богу. 
Трамп спрашивает: Господи! а когда в США райская жизнь наступит? 
Бог отвечает: Через 50 лет 
Трамп сказал: я не доживу.... и заплакал... 
Меркель спрашивает у Бога: Господи, а когда в Германии наступит райская жизнь? 
А Бог ей и отвечает: через 70 лет 
Эх, говорит Меркель, я не доживу....и заплакала 
Порошенко спрашивает у Всевышнего: Господи, а когда в Украине райская жизнь наступит? 
Бог подумал-подумал и говорит...Я! не доживу... и заплакал.... 
Михалыч
 
Повідомлень: 883
З нами з: 01.03.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:33

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Так ведь Костин уже сказал, что оставят одно отделение в Киеве с дальшейшим преобразованием банка в финансовую компанию.

Про фінансову компанію Костін не казав...де Ви з ним спілкувалися?

Про юрлицо заявлял.

Костин и раньше много чего заявлял. На моей памяти по срокам его заявлений ничего не совпало. А вот если бы было официальное заявление ВТБ Украина -это было бы достойно и весомо. Но-сомневаюсь. Хотели бы-сделали бы это давно.
LuckyG
 
Повідомлень: 478
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:58

Re: ВТБ Банк

Несподівана користь від скорочення - перевели в зручне відділення :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 15.04.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:18

  chipmunk написав:Несподівана користь від скорочення - перевели в зручне відділення :)

В центральное, на Пушкинской?
lel
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 10.12.13
Подякував: 804 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:14

Процес оптимізації і закриття відділень ВТБ продовжується по другому колу - з 24.04.2018 закривається відділення "подільське" у Києві - всіх переводять у "Пушкінське" (центральне), яке, мабуть, одне і залишиться.
Sanio
 
Повідомлень: 708
З нами з: 03.09.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1269127012711272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, J, lel, Sanio і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 12, 13, 14
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
139 32146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 12:04
Marica
Банк Глобус 1 ... 305, 306, 307
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3064 425812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 11:49
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3043, 3044, 3045
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30443 3748893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2018 11:29
Квесторе_поверніться
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.