Да хоть на Лермонтова! Главное чтобы все работало исправно и доход приносило.
п.с. Уже даже СМС прислали. Чудеса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:23
Re: ВТБ Банк
Да хоть на Лермонтова! Главное чтобы все работало исправно и доход приносило.
п.с. Уже даже СМС прислали. Чудеса.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53
Re: ВТБ Банк
Там на Пушкінській хоч велике відділення? Скільки кас?
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:02
Щось мені з ТАС "щастить"
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