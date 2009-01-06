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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1271127212731274>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:23

Re: ВТБ Банк

  Sanio написав:Процес оптимізації і закриття відділень ВТБ продовжується по другому колу - з 24.04.2018 закривається відділення "подільське" у Києві - всіх переводять у "Пушкінське" (центральне), яке, мабуть, одне і залишиться.


Да хоть на Лермонтова! Главное чтобы все работало исправно и доход приносило.
п.с. Уже даже СМС прислали. Чудеса.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53

Re: ВТБ Банк

Там на Пушкінській хоч велике відділення? Скільки кас?
Win11
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:02

  Win11 написав:Там на Пушкінській хоч велике відділення? Скільки кас?

Чимале. Принаймні 2 працювало.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:00

  BBC написав:
  Win11 написав:Там на Пушкінській хоч велике відділення? Скільки кас?

Чимале. Принаймні 2 працювало.

Это хорошо, можно провести "финансовку", на манер некогда минфиновки. Пообщаемся. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:58

Re: ВТБ Банк

К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
dexter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:47

  dexter написав:К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...

Это Вы о БМ т.к. ВТБ в эти сроки не управиться.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:55

https://news.finance.ua/ru/news/-/42390 ... -istochnik
ASF
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:10

  ASF написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/423909/vtb-svorachivaet-do-minimuma-biznes-ukrainskoj-dochki-ostavit-odno-otdelenie-istochnik

Простите, вы кого хотите обмануть? (с)
1. там нет ни слова о "до осени"
2. "источник" - это "одна баба сказала".
Позорно ссылаться на такое. Вы ещё сюда полудурков из твитеров и фейсбуков накидайте.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:21

Посмотрим кто был прав. В Запорожье скоро закроется последнее отделение. А Вы держитесь. И хорошего вам настроения:))
ASF
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:26

  ASF написав:Посмотрим кто был прав. В Запорожье скоро закроется последнее отделение. А Вы держитесь. И хорошего вам настроения:))
д
Дякуємо, Дмитро Анатолійович!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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