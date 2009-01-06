Да хоть на Лермонтова! Главное чтобы все работало исправно и доход приносило.
п.с. Уже даже СМС прислали. Чудеса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:23
Re: ВТБ Банк
Да хоть на Лермонтова! Главное чтобы все работало исправно и доход приносило.
п.с. Уже даже СМС прислали. Чудеса.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:53
Re: ВТБ Банк
Там на Пушкінській хоч велике відділення? Скільки кас?
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:02
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 02 кві, 2018 20:00
Это хорошо, можно провести "финансовку", на манер некогда минфиновки. Пообщаемся.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:58
Re: ВТБ Банк
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:47
Это Вы о БМ т.к. ВТБ в эти сроки не управиться.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:55
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:10
Простите, вы кого хотите обмануть? (с)
1. там нет ни слова о "до осени"
2. "источник" - это "одна баба сказала".
Позорно ссылаться на такое. Вы ещё сюда полудурков из твитеров и фейсбуков накидайте.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:21
Посмотрим кто был прав. В Запорожье скоро закроется последнее отделение. А Вы держитесь. И хорошего вам настроения:))
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:26
д
Дякуємо, Дмитро Анатолійович!
Щось мені з ТАС "щастить"
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