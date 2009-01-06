|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:28
dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13102
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:36
BBC написав: dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Який прОцент?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24306
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1244 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55177
|7107990
|
|
|30481
|3751889
|
|
|260
|71539
|
реклама
|