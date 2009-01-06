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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:28
dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 20:36
BBC написав: dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Який прОцент?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:24
4,5% $
15% UAH
Выплата в конце, с пополнением
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13104
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
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на тему
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