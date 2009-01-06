RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1271127212731274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:28

  dexter написав:К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...

Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13104
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:36

  BBC написав:
  dexter написав:К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...

Забив річні стовбчики у USD & UAH.

Який прОцент?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24309
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:24

4,5% $
15% UAH
Выплата в конце, с пополнением
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13104
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1271127212731274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5517, 5518, 5519
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55183 7108411
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 22:16
casper12
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 25, 26, 27
Фил » Вів 06 січ, 2009 12:02
262 71613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 21:15
lubopytnaya
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3047, 3048, 3049
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30481 3751995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 19:56
Квесторе_поверніться
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55184)
03.04.2018 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.