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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:28
dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 20:36
BBC написав: dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Який прОцент?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 21:24
4,5% $
15% UAH
Выплата в конце, с пополнением
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:41
BBC написав:
4,5% $
15% UAH
Выплата в конце, с пополнением
как правильно забивать? а то у меня 4,25 вышло
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J
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:10
треба взяти цвях сотку і кувалду 10 кіля
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Додано: Вів 03 кві, 2018 23:11
J написав:
как правильно забивать? а то у меня 4,25 вышло
А там хитро 367 дней 4,25%... а вот 181-365
дней 4,5%.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 04 кві, 2018 00:59
ASF написав:
Посмотрим кто был прав. В Запорожье скоро закроется последнее отделение. А Вы держитесь. И хорошего вам настроения:))
Так Вы и рассуждаете как эти ..., которым желалось "хорошего настроения". А то, что в Запорожье скоро закроется последнее отделение, не говорит о том, что к осени ВТБ сдаст банковскую лицензию. Или Вы так сильно этого хотите?
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Додано: Сер 04 кві, 2018 01:01
BBC написав: dexter написав:
К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...
Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Вот это Молодец! Не обращая ни на кого внимания.
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EvgeniyL
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