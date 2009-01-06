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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1271127212731274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:28

  dexter написав:К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...

Забив річні стовбчики у USD & UAH.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 20:36

  BBC написав:
  dexter написав:К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...

Забив річні стовбчики у USD & UAH.

Який прОцент?
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4,5% $
15% UAH
Выплата в конце, с пополнением
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:41

  BBC написав:4,5% $
15% UAH
Выплата в конце, с пополнением

как правильно забивать? а то у меня 4,25 вышло
J
 
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треба взяти цвях сотку і кувалду 10 кіля :)))
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:11

Re: ВТБ Банк

  J написав:как правильно забивать? а то у меня 4,25 вышло

А там хитро 367 дней 4,25%... а вот 181-365 дней 4,5%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:59

  ASF написав:Посмотрим кто был прав. В Запорожье скоро закроется последнее отделение. А Вы держитесь. И хорошего вам настроения:))

Так Вы и рассуждаете как эти ..., которым желалось "хорошего настроения". А то, что в Запорожье скоро закроется последнее отделение, не говорит о том, что к осени ВТБ сдаст банковскую лицензию. Или Вы так сильно этого хотите?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 01:01

  BBC написав:
  dexter написав:К осени конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию ...

Забив річні стовбчики у USD & UAH.

Вот это Молодец! Не обращая ни на кого внимания.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 04:34

Просто % ставки позволяют быть с банком до сдачи им лицензии(чего в перспективе 1 год не вижу). А вот в сжатие до 1 отделения в перспективе 2019 и введение неинтересных % ставок верю.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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