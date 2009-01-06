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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:40
BBC написав:
Просто % ставки позволяют быть с банком до сдачи им лицензии(чего в перспективе 1 год не вижу). А вот в сжатие до 1 отделения в перспективе 2019 и введение неинтересных % ставок верю.
Пока поработает хороший банк для Киева. А ставки уже везде одинаковы +- и никакие. Депотема прокисла)
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LuckyG
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