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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:40

  BBC написав:Просто % ставки позволяют быть с банком до сдачи им лицензии(чего в перспективе 1 год не вижу). А вот в сжатие до 1 отделения в перспективе 2019 и введение неинтересных % ставок верю.

Пока поработает хороший банк для Киева. А ставки уже везде одинаковы +- и никакие. Депотема прокисла)
LuckyG
 
Повідомлень: 479
З нами з: 24.01.17
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  #<1 ... 1272127312741275
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