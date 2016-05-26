Додано: Чет 05 кві, 2018 11:40
Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.
Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.