Пока поработает хороший банк для Киева. А ставки уже везде одинаковы +- и никакие. Депотема прокисла)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:40
Додано: Чет 05 кві, 2018 11:40
Re: ВТБ Банк
Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.
Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48
Сейчас закрывают 3 отделения, до конца мая должны остаться 5. Закрывают Запорожье, Подольское в Киеве. Какое еще одно?
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