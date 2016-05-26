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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:40

  BBC написав:Просто % ставки позволяют быть с банком до сдачи им лицензии(чего в перспективе 1 год не вижу). А вот в сжатие до 1 отделения в перспективе 2019 и введение неинтересных % ставок верю.

Пока поработает хороший банк для Киева. А ставки уже везде одинаковы +- и никакие. Депотема прокисла)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 11:40

Re: ВТБ Банк

Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.

Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48

Сейчас закрывают 3 отделения, до конца мая должны остаться 5. Закрывают Запорожье, Подольское в Киеве. Какое еще одно?
Sanio
 
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