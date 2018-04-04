Додано: Чет 05 кві, 2018 15:54

Я же писал, что схему выхода из Украины, отрабатывают на БМ. А тут начали наезды на меня. Мне банки БМ, ВТБ, Сбер всегда нравились (обслуживание на высоте по сравнению с укр банками). Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе. Кто живет в Киеве может еще обслуживаться, а по регионам я бы не советовал. В Запорожье депозиты через допки отдавали только через Аккорд. Гривну еще куда ни шло, а вот валюту в банке который находиться в супермаркете как то не камильфо.