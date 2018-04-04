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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:40
BBC написав:
Просто % ставки позволяют быть с банком до сдачи им лицензии(чего в перспективе 1 год не вижу). А вот в сжатие до 1 отделения в перспективе 2019 и введение неинтересных % ставок верю.
Пока поработает хороший банк для Киева. А ставки уже везде одинаковы +- и никакие. Депотема прокисла)
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LuckyG
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Додано: Чет 05 кві, 2018 11:40
Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.
Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.
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Сержик
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Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48
Сейчас закрывают 3 отделения, до конца мая должны остаться 5. Закрывают Запорожье, Подольское в Киеве. Какое еще одно?
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Sanio
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:09
Sanio Голосеевское в Киеве. Прислали СМС, переводят в центральное (Пушкинское).
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:54
Я же писал, что схему выхода из Украины, отрабатывают на БМ. А тут начали наезды на меня. Мне банки БМ, ВТБ, Сбер всегда нравились (обслуживание на высоте по сравнению с укр банками). Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе. Кто живет в Киеве может еще обслуживаться, а по регионам я бы не советовал. В Запорожье депозиты через допки отдавали только через Аккорд. Гривну еще куда ни шло, а вот валюту в банке который находиться в супермаркете как то не камильфо.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:56
Sanio написав:
Сейчас закрывают 3 отделения, до конца мая должны остаться 5. Закрывают Запорожье, Подольское в Киеве. Какое еще одно?
В БМ точно также было, сначала 5 отделений закрыли, потом 4, а потом резко всех остальных.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:49
Сержик написав:
Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.
Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.
Доллар или гривну?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:57
Дніпро, Харків і Київ - 3.
Загалом 5 відділень на травень.
Правильно?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:58
Так и есть
ASF написав:
Я Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе.
05.04.2018
Уважаемые Клиенты!
Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).
Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.
Перейти в VTB Bank – это три шага:
1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).
2. Открыть текущий счет.
3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.
Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.
VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.
C уважением,
Владимир Чорновил,
Председатель Правления БМ БАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 05 кві, 2018 17:05
BBC написав:
Так и есть
ASF написав:
Я Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе.
05.04.2018
Уважаемые Клиенты!
Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).
Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.
Перейти в VTB Bank – это три шага:
1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).
2. Открыть текущий счет.
3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.
Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.
VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.
C уважением,
Владимир Чорновил,
Председатель Правления БМ БАНК
Буде гемОр як з БМа витягувати депо...а потім гемОр як з ВТБ.
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