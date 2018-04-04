ASF написав:Я Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе.
Так и есть
05.04.2018 Уважаемые Клиенты! Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина). Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ. Перейти в VTB Bank – это три шага: 1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений). 2. Открыть текущий счет. 3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank. Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank. VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.
Сержик написав:Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.
Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.
А в какой банк посоветуете перевести, что бы не было комиссий в этом банке на заход или выдачу. Интересует грн можно ли в пумб??? Там у них не будет заморочек?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Сержик написав:Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.
Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.
А в какой банк посоветуете перевести, что бы не было комиссий в этом банке на заход или выдачу. Интересует грн можно ли в пумб??? Там у них не будет заморочек?
ASF написав:Я Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе.
Так и есть
05.04.2018 Уважаемые Клиенты! Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина). Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ. Перейти в VTB Bank – это три шага: 1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений). 2. Открыть текущий счет. 3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank. Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank. VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.
C уважением, Владимир Чорновил,
Председатель Правления БМ БАНК
Сегодня уже звонили с Днепра приглашали на депозит, видать базу скинули. Но это вообще не интересно мягко сказать. Сначала забрать с Аккорда, а потом с Запорожья в Днепр ездить. Нет, вынужден отказаться