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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1273127412751276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:25

  BBC написав:
  ASF написав:Я Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе.

Так и есть
05.04.2018
Уважаемые Клиенты!
Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).
Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.
Перейти в VTB Bank – это три шага:
1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).
2. Открыть текущий счет.
3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.
Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.
VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.

C уважением,
Владимир Чорновил,

Председатель Правления БМ БАНК

И ссылочка БМ Банка http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2424
В ВТБ пока новостей на эту тему нет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:48

  Сержик написав:Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.

Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.


А в какой банк посоветуете перевести, что бы не было комиссий в этом банке на заход или выдачу. Интересует грн
можно ли в пумб??? Там у них не будет заморочек? :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:59

  Игорь Алексеевич написав:
  Сержик написав:Отделение в Запорожье, как тут уже писали, действительно закрывается. Последний рабочий день - 7 мая. Но если нужно снять деньги, то по 4 мая включительно, после будут отключены банкоматы и касса - так мне сказали по звонку. Выходные - с 27 по 30 апреля, рабочие дни - с 2 мая.

Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.


А в какой банк посоветуете перевести, что бы не было комиссий в этом банке на заход или выдачу. Интересует грн
можно ли в пумб??? Там у них не будет заморочек? :oops:

купить валюту и в матрас
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:14

  BBC написав:
  ASF написав:Я Но тут на ветке решили, что я злорадствую. Если бы ВТБ решил остаться, то все бы депозиты с БМ перетянули к себе.

Так и есть
05.04.2018
Уважаемые Клиенты!
Принято решение о прекращении банковской деятельности БМ БАНК в Украине. БМ БАНК является частью одной из крупнейших в Европе международных финансовых групп – Группы ВТБ, и в Украине она также представлена VTB Bank. Сегодня это один из самых стабильных банков в стране. Гарантируя выполнение договорных обязательств перед нашими клиентами, мы рекомендуем Вам остаться клиентом Группы ВТБ и перейти на обслуживание в VTB Bank (Украина).
Предлагая привлекательные депозитные программы и надежные финансовые решения, VTB Bank приготовил для Вас Welcome Bonus – дополнительные 1% годовых к вкладу в гривне и 0,5% в валюте. Эта уникальная возможность приумножить свои сбережения, обеспечив высочайший уровень сервиса Группы ВТБ.
Перейти в VTB Bank – это три шага:
1. Прийти в отделение БМ БАНК или в одно из отделений VTB Bank в Киеве, Харькове или Днепре (карта отделений).
2. Открыть текущий счет.
3. Разместить депозит либо лично, либо через Интернет-банкинг VTB Bank.
Если Вы уже определились с банком, Вы можете проинформировать наших менеджеров о том, что изменили свое решение, и мы позаботимся о комфортном переходе в VTB Bank.
VTB Bank располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для качественного обслуживания клиентов и безусловного выполнения всех взятых перед Вами обязательств.

C уважением,
Владимир Чорновил,

Председатель Правления БМ БАНК


Сегодня уже звонили с Днепра приглашали на депозит, видать базу скинули. Но это вообще не интересно мягко сказать. Сначала забрать с Аккорда, а потом с Запорожья в Днепр ездить. Нет, вынужден отказаться :roll:
ASF
 
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