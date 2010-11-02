Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:54

Сержик написав: LuckyG



Доллар или гривну?



Не уточнял, но насколько я понимаю - готовы перевести и то, и другое.



zonenor



А валюту кроме как ехать в Днепр по окончании депозита,есть способы вывести?



Я же писал об этом недавно: "Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.". Не уточнял, но насколько я понимаю - готовы перевести и то, и другое.Я же писал об этом недавно: "Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.".

Тоже звонил на гор. линию ВТБ. Сказали, что закрывают отделение в г.Запорожье. - 07 мая 18г. Досрочки дела у них нет. Предлагают только вариант - прийти в отделение до мая и написать заяву куда они потом по окончании дела перекинут средства в др. банк. Надо в заяве сразу указать все реквизиты банка, куда после окончания депозита перекинут деньги. Подчеркиваю, у кого не разрывное дело, то ВТБ досрочно не отдает.Есть и др. вариант.Деньги по окончанию дела упадут на карту и можно через банкоматы партнеров вытаскивать. Но, это у кого не большие суммы, то тогда можно юлезить каждый день.Можно так же в системе интернет банк перекинуть на др. банк или с карты на карту, или еще есть варианты. Но это уже будет с комиссией.Можно у кого не большие суммы в системе ИБ оплатить комуналку и т.д.Короче есть время и можно выбрать варианты. Но, это по грн.По валюте не узнавал.