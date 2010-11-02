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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1274127512761277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:22

  Игорь Алексеевич написав: Хочу им предложить ПУМБ 2625....

Я бы с этим г-банком не связывался.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:26

Re: ВТБ Банк

LuckyG

Доллар или гривну?


Не уточнял, но насколько я понимаю - готовы перевести и то, и другое.

zonenor

А валюту кроме как ехать в Днепр по окончании депозита,есть способы вывести?


Я же писал об этом недавно: "Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.".
Сержик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:54

  Сержик написав:LuckyG

Доллар или гривну?


Не уточнял, но насколько я понимаю - готовы перевести и то, и другое.

zonenor

А валюту кроме как ехать в Днепр по окончании депозита,есть способы вывести?


Я же писал об этом недавно: "Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.".


Тоже звонил на гор. линию ВТБ. Сказали, что закрывают отделение в г.Запорожье. - 07 мая 18г. Досрочки дела у них нет. Предлагают только вариант - прийти в отделение до мая и написать заяву куда они потом по окончании дела перекинут средства в др. банк. Надо в заяве сразу указать все реквизиты банка, куда после окончания депозита перекинут деньги. Подчеркиваю, у кого не разрывное дело, то ВТБ досрочно не отдает.
Есть и др. вариант.
Деньги по окончанию дела упадут на карту и можно через банкоматы партнеров вытаскивать. Но, это у кого не большие суммы, то тогда можно юлезить каждый день.
Можно так же в системе интернет банк перекинуть на др. банк или с карты на карту, или еще есть варианты. Но это уже будет с комиссией.
Можно у кого не большие суммы в системе ИБ оплатить комуналку и т.д.
Короче есть время и можно выбрать варианты. Но, это по грн.
По валюте не узнавал.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:53

Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:54

  ruvex написав:
  Игорь Алексеевич написав: Хочу им предложить ПУМБ 2625....

Я бы с этим г-банком не связывался.

+
LuckyG
 
Повідомлень: 485
З нами з: 24.01.17
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