Я бы с этим г-банком не связывался.
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:22
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:26
Re: ВТБ Банк
LuckyG
Не уточнял, но насколько я понимаю - готовы перевести и то, и другое.
zonenor
Я же писал об этом недавно: "Звонил также в поддержку, сказали, что досрочное расторжение депозитов не предлагают (я возмущался, что в Днепр ехать за деньгами неудобно), но могут бесплатно перевести на счет в любом другом банке.".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:54
Тоже звонил на гор. линию ВТБ. Сказали, что закрывают отделение в г.Запорожье. - 07 мая 18г. Досрочки дела у них нет. Предлагают только вариант - прийти в отделение до мая и написать заяву куда они потом по окончании дела перекинут средства в др. банк. Надо в заяве сразу указать все реквизиты банка, куда после окончания депозита перекинут деньги. Подчеркиваю, у кого не разрывное дело, то ВТБ досрочно не отдает.
Есть и др. вариант.
Деньги по окончанию дела упадут на карту и можно через банкоматы партнеров вытаскивать. Но, это у кого не большие суммы, то тогда можно юлезить каждый день.
Можно так же в системе интернет банк перекинуть на др. банк или с карты на карту, или еще есть варианты. Но это уже будет с комиссией.
Можно у кого не большие суммы в системе ИБ оплатить комуналку и т.д.
Короче есть время и можно выбрать варианты. Но, это по грн.
По валюте не узнавал.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:54
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:26
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:50
Re: ВТБ Банк
Была в Подольском отделении, спросила, если осенью закончится вклад, как можно его перевести в другой банк? Сказали, что вклад упадет на карту, и если я захочу его перевести (даже если банк закроется), то надо будет платить 0,5% от суммы. Если бы был другой город, то бесплатно, а тут отделение в Киеве и я в Киеве. То, что раньше отделение было в нашем доме, а теперь, если что, везти сумму через пол города, это неважно. Неприятная ситуация. Как-то не представляю себя с сумкой денег ). Привыкать к мысли о лишних тратах? Все же безопаснее.
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