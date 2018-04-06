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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:05
Какие отделения останутся в Киеве с мая?
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lubarec
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:06
LuckyG написав:
Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.
С "Вам деньги"?
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lubarec
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- Повідомлень: 182
- З нами з: 21.03.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 10 раз.
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