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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:05

Re: ВТБ Банк

Какие отделения останутся в Киеве с мая?
lubarec
 
Повідомлень: 182
З нами з: 21.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:06

  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
lubarec
 
Повідомлень: 182
З нами з: 21.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1275127612771278
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