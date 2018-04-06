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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:05

Re: ВТБ Банк

Какие отделения останутся в Киеве с мая?
lubarec
 
Повідомлень: 182
З нами з: 21.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:06

  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
lubarec
 
Повідомлень: 182
З нами з: 21.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:52

  lubarec написав:
  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?

Да.
anikola13
 
Повідомлень: 394
З нами з: 08.02.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:15

Re: ВТБ Банк

lubarec написав:
  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
А со скарбнички?
anis
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 22.11.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:22

  anis написав:
lubarec написав:
  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
А со скарбнички?

А со скарбнички никак, она закрыта для интернет и P2P платежей.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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  #<1 ... 1275127612771278
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