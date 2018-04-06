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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:05
Re: ВТБ Банк
Какие отделения останутся в Киеве с мая?
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:06
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:52
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:15
Re: ВТБ Банк
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:22
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:28
Был таковым еще года 4 назад.
Это мое личное мнение, как клиента.
Со стороны банка имели место мошеннические действия, назовем их нарушениями, по сути которых было составлено письмо, в определенные законом сроки банк не закрыл вопрос и даже не ответил на письменное зарегистрированное обращение. Информация в свое время была на профильной ветке. Продолжение следует...
Достаточно отзывов и на минфине.
Отношения к освещаемым некогда гонениям рыжим, не имею. По сему не нужно голословных суждений и обобщений.
Black Jack - White Business
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