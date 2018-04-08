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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:05
Какие отделения останутся в Киеве с мая?
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lubarec
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:06
LuckyG написав:
Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.
С "Вам деньги"?
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lubarec
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:52
lubarec написав: LuckyG написав:
Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.
С "Вам деньги"?
Да.
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anikola13
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Додано: Суб 07 кві, 2018 18:15
lubarec написав: LuckyG написав:
Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.
С "Вам деньги"?
А со скарбнички?
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anis
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Додано: Суб 07 кві, 2018 18:22
anis написав: lubarec написав: LuckyG написав:
Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.
С "Вам деньги"?
А со скарбнички?
А со скарбнички никак, она закрыта для интернет и P2P платежей.
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slasva
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Додано: Суб 07 кві, 2018 19:28
Тракторист написав: ruvex написав:
Я бы с этим г-банком не связывался.
ПУМБ не самый плохой украинский банк, так что вы зря так о нём...
Был таковым еще года 4 назад.
На данный момент это мое личное мнение, как клиента.
Со стороны банка ПУМБ имели место ... действия, назовем их нарушениями, по сути которых было составлено письмо, банк не закрыл вопрос и в определенные законом сроки даже не ответил на письменное зарегистрированное обращение. Информация в свое время была на профильной ветке.
Если в банке могут заявить, что могут списать по любому поводу любую сумму и клиенту больше не останется ничего делать, как платить, то стоит, как минимум задуматься, об адекватности не только клерков учреждения, управления оного, но и главного вопроса для клиента, доверия средств банку.
Продолжение последует...на ветке ПУМБ, как только появятся результаты.
Достаточно отзывов и на минфине.
В отсутствии других вариантов предпочту поездку в Киев, в противовес работы с ПУМБ. В конечном итоге, решение каждый принимает сам.
Ratatui написав:
Есть ребята которым рыжик хвост маненько прищемил.Они естественно недовольны.
Отношения к освещаемым некогда гонениям рыжим, не имею. По сему не нужно голословных суждений и обобщений.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Пон 09 кві, 2018 13:29
ruvex написав: Тракторист написав: ruvex написав:
Я бы с этим г-банком не связывался.
ПУМБ не самый плохой украинский банк, так что вы зря так о нём...
Был таковым еще года 4 назад.
На данный момент это мое личное мнение, как клиента.
Со стороны банка ПУМБ имели место ... действия, назовем их нарушениями, по сути которых было составлено письмо, банк не закрыл вопрос и в определенные законом сроки даже не ответил на письменное зарегистрированное обращение. Информация в свое время была на профильной ветке.
Если в банке могут заявить, что могут списать по любому поводу любую сумму и клиенту больше не останется ничего делать, как платить, то стоит, как минимум задуматься, об адекватности не только клерков учреждения, управления оного, но и главного вопроса для клиента, доверия средств банку.
Продолжение последует...на ветке ПУМБ, как только появятся результаты.
Достаточно отзывов и на минфине.
В отсутствии других вариантов предпочту поездку в Киев, в противовес работы с ПУМБ. В конечном итоге, решение каждый принимает сам.
Ratatui написав:
Есть ребята которым рыжик хвост маненько прищемил.Они естественно недовольны.
Отношения к освещаемым некогда гонениям рыжим, не имею. По сему не нужно голословных суждений и обобщений.
А чего это вы на себя всё примеряете?
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Ratatui
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Додано: Пон 09 кві, 2018 13:30
Ratatui написав:
А чего это вы на себя всё примеряете?
ПУМБ не надежный банк и его сотрудники постоянно норовят кинуть клиента на деньги. Корпоративная у них установка такая.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 09 кві, 2018 13:32
anis написав:
А со скарбнички?
1000 грн/транзакция в банкоматах партнеров, например, КРЕДОБАНК и УКРСОЦБАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 09 кві, 2018 13:33
lubarec написав:
Какие отделения останутся в Киеве с мая?
Пушкінське (бульв. Т. Шевченко), Київське (вул. Черовоноармійська), Політехнічне (пр. Перемоги)
Востаннє редагувалось BBC
в Пон 09 кві, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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