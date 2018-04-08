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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:05

Re: ВТБ Банк

Какие отделения останутся в Киеве с мая?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:06

  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
lubarec
 
Повідомлень: 182
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:52

  lubarec написав:
  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?

Да.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:15

Re: ВТБ Банк

lubarec написав:
  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
А со скарбнички?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:22

  anis написав:
lubarec написав:
  LuckyG написав:Гривну на Уни можно без комиссии спокойно отправить Liqpay-ем.

С "Вам деньги"?
А со скарбнички?

А со скарбнички никак, она закрыта для интернет и P2P платежей.
slasva
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:28

  Тракторист написав:
  ruvex написав:Я бы с этим г-банком не связывался.

ПУМБ не самый плохой украинский банк, так что вы зря так о нём...

Был таковым еще года 4 назад.
На данный момент это мое личное мнение, как клиента.
Со стороны банка ПУМБ имели место ... действия, назовем их нарушениями, по сути которых было составлено письмо, банк не закрыл вопрос и в определенные законом сроки даже не ответил на письменное зарегистрированное обращение. Информация в свое время была на профильной ветке.
Если в банке могут заявить, что могут списать по любому поводу любую сумму и клиенту больше не останется ничего делать, как платить, то стоит, как минимум задуматься, об адекватности не только клерков учреждения, управления оного, но и главного вопроса для клиента, доверия средств банку.
Продолжение последует...на ветке ПУМБ, как только появятся результаты.
Достаточно отзывов и на минфине.
В отсутствии других вариантов предпочту поездку в Киев, в противовес работы с ПУМБ. В конечном итоге, решение каждый принимает сам.
  Ratatui написав:Есть ребята которым рыжик хвост маненько прищемил.Они естественно недовольны.

Отношения к освещаемым некогда гонениям рыжим, не имею. По сему не нужно голословных суждений и обобщений.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:29

  ruvex написав:
  Тракторист написав:
  ruvex написав:Я бы с этим г-банком не связывался.

ПУМБ не самый плохой украинский банк, так что вы зря так о нём...

Был таковым еще года 4 назад.
На данный момент это мое личное мнение, как клиента.
Со стороны банка ПУМБ имели место ... действия, назовем их нарушениями, по сути которых было составлено письмо, банк не закрыл вопрос и в определенные законом сроки даже не ответил на письменное зарегистрированное обращение. Информация в свое время была на профильной ветке.
Если в банке могут заявить, что могут списать по любому поводу любую сумму и клиенту больше не останется ничего делать, как платить, то стоит, как минимум задуматься, об адекватности не только клерков учреждения, управления оного, но и главного вопроса для клиента, доверия средств банку.
Продолжение последует...на ветке ПУМБ, как только появятся результаты.
Достаточно отзывов и на минфине.
В отсутствии других вариантов предпочту поездку в Киев, в противовес работы с ПУМБ. В конечном итоге, решение каждый принимает сам.
  Ratatui написав:Есть ребята которым рыжик хвост маненько прищемил.Они естественно недовольны.

Отношения к освещаемым некогда гонениям рыжим, не имею. По сему не нужно голословных суждений и обобщений.


А чего это вы на себя всё примеряете? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:30

Re: ВТБ Банк

  Ratatui написав:А чего это вы на себя всё примеряете? :mrgreen:

ПУМБ не надежный банк и его сотрудники постоянно норовят кинуть клиента на деньги. Корпоративная у них установка такая.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:32

Re: ВТБ Банк

  anis написав:А со скарбнички?

1000 грн/транзакция в банкоматах партнеров, например, КРЕДОБАНК и УКРСОЦБАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:33

  lubarec написав:Какие отделения останутся в Киеве с мая?

Пушкінське (бульв. Т. Шевченко), Київське (вул. Черовоноармійська), Політехнічне (пр. Перемоги)
Востаннє редагувалось BBC в Пон 09 кві, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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