Додано: Суб 07 кві, 2018 19:28

Тракторист написав: ruvex написав: Я бы с этим г-банком не связывался. Я бы с этим г-банком не связывался.

ПУМБ не самый плохой украинский банк, так что вы зря так о нём... ПУМБ не самый плохой украинский банк, так что вы зря так о нём...

Ratatui написав: Есть ребята которым рыжик хвост маненько прищемил.Они естественно недовольны. Есть ребята которым рыжик хвост маненько прищемил.Они естественно недовольны.

Был таковым еще года 4 назад.На данный момент это мое личное мнение, как клиента.Со стороны банка ПУМБ имели место ... действия, назовем их нарушениями, по сути которых было составлено письмо, банк не закрыл вопрос и в определенные законом сроки даже не ответил на письменное зарегистрированное обращение. Информация в свое время была на профильной ветке.Если в банке могут заявить, что могут списать по любому поводу любую сумму и клиенту больше не останется ничего делать, как платить, то стоит, как минимум задуматься, об адекватности не только клерков учреждения, управления оного, но и главного вопроса для клиента, доверия средств банку.Продолжение последует...на ветке ПУМБ, как только появятся результаты.Достаточно отзывов и на минфине.В отсутствии других вариантов предпочту поездку в Киев, в противовес работы с ПУМБ. В конечном итоге, решение каждый принимает сам.Отношения к освещаемым некогда гонениям рыжим, не имею. По сему не нужно голословных суждений и обобщений.