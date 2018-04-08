|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 кві, 2018 13:39
Ratatui написав:
Предлагаю это обсуждать на ветке ПУМБа. Вам просто неповезло или вы неумеете его готовить. Я как физик с ним в этом году 10 лет, а как юрик с 2013. Пока доволен как слон, хотя вопросы иногда бывают. И таки да когда там руководили поляки он был лучш
ТАм не о чем говорить. Лично меня кинуть не удалось ПУМБу, спустя год сам розорвал с ним отношения. Когда клерк смотрит на клиента как на потенциального ЛОХА и впаривает продукты нарушая закон, а "Контроль качества" только для выпуска пара, то с таким банком работать - ходить по лезвию ножа.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13131
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1003 раз.
- Подякували: 1096 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 кві, 2018 13:57
BBC написав: Ratatui написав:
Предлагаю это обсуждать на ветке ПУМБа. Вам просто неповезло или вы неумеете его готовить. Я как физик с ним в этом году 10 лет, а как юрик с 2013. Пока доволен как слон, хотя вопросы иногда бывают. И таки да когда там руководили поляки он был лучш
ТАм не о чем говорить. Лично меня кинуть не удалось ПУМБу, спустя год сам розорвал с ним отношения. Когда клерк смотрит на клиента как на потенциального ЛОХА и впаривает продукты нарушая закон, а "Контроль качества" только для выпуска пара, то с таким банком работать - ходить по лезвию ножа.
То какой то наглый клерк.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5402
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55357
|7124923
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4661
|758122
|
Пон 09 кві, 2018 09:44
BBC
|
|9815
|1406921
|
реклама
|