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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:34

  BBC написав:
  Ratatui написав:А чего это вы на себя всё примеряете? :mrgreen:

ПУМБ не надежный банк и его сотрудники постоянно норовят кинуть клиента на деньги. Корпоративная у них установка такая.


Предлагаю это обсуждать на ветке ПУМБа. Вам просто неповезло или вы неумеете его готовить. Я как физик с ним в этом году 10 лет, а как юрик с 2013. Пока доволен как слон, хотя вопросы иногда бывают. И таки да когда там руководили поляки он был лучше.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:39

Re: ВТБ Банк

  Ratatui написав:Предлагаю это обсуждать на ветке ПУМБа. Вам просто неповезло или вы неумеете его готовить. Я как физик с ним в этом году 10 лет, а как юрик с 2013. Пока доволен как слон, хотя вопросы иногда бывают. И таки да когда там руководили поляки он был лучш
ТАм не о чем говорить. Лично меня кинуть не удалось ПУМБу, спустя год сам розорвал с ним отношения. Когда клерк смотрит на клиента как на потенциального ЛОХА и впаривает продукты нарушая закон, а "Контроль качества" только для выпуска пара, то с таким банком работать - ходить по лезвию ножа.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:57

  BBC написав:
  Ratatui написав:Предлагаю это обсуждать на ветке ПУМБа. Вам просто неповезло или вы неумеете его готовить. Я как физик с ним в этом году 10 лет, а как юрик с 2013. Пока доволен как слон, хотя вопросы иногда бывают. И таки да когда там руководили поляки он был лучш
ТАм не о чем говорить. Лично меня кинуть не удалось ПУМБу, спустя год сам розорвал с ним отношения. Когда клерк смотрит на клиента как на потенциального ЛОХА и впаривает продукты нарушая закон, а "Контроль качества" только для выпуска пара, то с таким банком работать - ходить по лезвию ножа.


То какой то наглый клерк.
Ratatui
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