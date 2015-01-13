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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1277127812791280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:11

карты заработали.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:18

Re: ВТБ Банк

Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:50

  lubarec написав:Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.

утром или даже скорее ночью деньги всегда падали только на текущий, а на карточный как правило ближе к полдню...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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