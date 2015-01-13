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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:11
карты заработали.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:18
Re: ВТБ Банк
Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:50
утром или даже скорее ночью деньги всегда падали только на текущий, а на карточный как правило ближе к полдню...
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