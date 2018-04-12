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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:11
карты заработали.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:18
Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.
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lubarec
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:50
lubarec написав:
Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.
утром или даже скорее ночью деньги всегда падали только на текущий, а на карточный как правило ближе к полдню...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:24
Тракторист написав: lubarec написав:
Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.
утром или даже скорее ночью деньги всегда падали только на текущий, а на карточный как правило ближе к полдню...
Уже с пол года, а может и больше падают на карту утром. Недели три назад в 9-10 уже переоформлял, переводил с карты на карту закончившийся депозит.
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lel
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Додано: Чет 12 кві, 2018 18:04
Тракторист написав: lubarec написав:
Закончился сегодня депозит но деньги упали на карту только в 16:00,а не как всегда утром.Забрать не получилось.Неприятно.
утром или даже скорее ночью деньги всегда падали только на текущий, а на карточный как правило ближе к полдню...
Скільки працюю з ВТБ завжди завершений депозит падав на карту до 12-00!
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Meridian
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:14
Все депозиты падали на карту до 9:00.Вчера был какой-то сбой.Сегодня забрал (Валюта) тихо и спокойно.Жаль ВТБ сворачивает свою деятельность.Банк образцовый!
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lubarec
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