Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:35
Ахтунг.
Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку?
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