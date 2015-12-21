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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1278127912801281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 456
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:35

Ахтунг.
Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку? :(
https://vtb.ua/about/general/informatio ... ports-NBU/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:25

  Квесторе_поверніться написав:Ахтунг.
Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку? :(
https://vtb.ua/about/general/informatio ... ports-NBU/
Див. міжбанківські кредити від мамки. Та й норма на 2018 для ВТБ 7% по Н2
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:40

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ахтунг.
Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку? :(
https://vtb.ua/about/general/informatio ... ports-NBU/
Див. міжбанківські кредити від мамки. Та й норма на 2018 для ВТБ 7% по Н2

Капітал там якось устаканиться. Ліквідність закінчується. :(
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1278127912801281
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