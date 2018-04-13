Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:35
Ахтунг.
Н6 за 1 квартал року 2018 - 30% при нормі 60%.
Н2 - 8% при нормі 10%, свіжий капітал не залито, а чи виконають обіцянку?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:25
Див. міжбанківські кредити від мамки. Та й норма на 2018 для ВТБ 7% по Н2
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:40
Капітал там якось устаканиться. Ліквідність закінчується.
Додано: Суб 14 кві, 2018 14:23
Запорожцы!Кто куда собрался свифтовать валюту в связи с закрытием отделения в городе,делимся опытом,в каком банке можно проскочить без комиссий?
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