Заберёте в ручном режиме или вам обитательно нужен валютный перевод в другой банк ?
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Я по окончании депозитов все буду забирать риск не соответствует доходу ни в одном банке на территории Украины
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:39
Заберёте в ручном режиме или вам обитательно нужен валютный перевод в другой банк ?
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Я по окончании депозитов все буду забирать риск не соответствует доходу ни в одном банке на территории Украины
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:26
Нужно рассчитывать забрать в "аварийном" (ручном) режиме через кассу банка.
СВИФТ могут отключить вполне реально
Всё IMHO
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:33
отключение СВИФТ - это маловероятное событие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:38
В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44
до конца этого года как минимум одно отделение останется...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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