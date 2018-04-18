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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1279128012811282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:39

  Scotch написав:Все уверены,что при отключении свифта российским банкам,украинский ВТБ не зацепит?Я вот не уверен...Если бы кто-то мог четко сказать,а то мы дождёмся свифта... :|

Заберёте в ручном режиме или вам обитательно нужен валютный перевод в другой банк ?

----
Я по окончании депозитов все буду забирать риск не соответствует доходу ни в одном банке на территории Украины
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:26

  Scotch написав:Все уверены,что при отключении свифта российским банкам,украинский ВТБ не зацепит?Я вот не уверен...Если бы кто-то мог четко сказать,а то мы дождёмся свифта... :|

Нужно рассчитывать забрать в "аварийном" (ручном) режиме через кассу банка.
СВИФТ могут отключить вполне реально
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:33

  Вкладчик1234 написав:
  Scotch написав:Все уверены,что при отключении свифта российским банкам,украинский ВТБ не зацепит?Я вот не уверен...Если бы кто-то мог четко сказать,а то мы дождёмся свифта... :|

Нужно рассчитывать забрать в "аварийном" (ручном) режиме через кассу банка.
СВИФТ могут отключить вполне реально

отключение СВИФТ - это маловероятное событие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:38

В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44

  Scotch написав:В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.

до конца этого года как минимум одно отделение останется...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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