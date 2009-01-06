Заберёте в ручном режиме или вам обитательно нужен валютный перевод в другой банк ?
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Я по окончании депозитов все буду забирать риск не соответствует доходу ни в одном банке на территории Украины
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 кві, 2018 21:39
Заберёте в ручном режиме или вам обитательно нужен валютный перевод в другой банк ?
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Я по окончании депозитов все буду забирать риск не соответствует доходу ни в одном банке на территории Украины
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:26
Нужно рассчитывать забрать в "аварийном" (ручном) режиме через кассу банка.
СВИФТ могут отключить вполне реально
Всё IMHO
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:33
отключение СВИФТ - это маловероятное событие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:38
В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44
до конца этого года как минимум одно отделение останется...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:18
Re: ВТБ Банк
Scotch
Интересно.
Именно вчера я тоже был в единственном отделении банка - и тоже в Запорожье. Перебоев с электроэнергией не наблюдалось, все работали, заявку на SWIFT-перевод успешно приняли. Отмечу, что передо мной клиент обращался к сотруднице по тому же вопросу, и после меня были пенсионеры, которые уточняли нюансы насчет реквизитов и получения денег после вклада.
Потому ваша теория насчет "специально, чтобы вклады не выдавать" лишена оснований. Возможно, новая управляющая компания, которая обслуживает дом, проводила плановые работы с электросетью без предупреждений - частая ситуация в нашем городе, а у банка нет дизельных генераторов.
В любом случае, когда я приходил, отделение работало. А в какое время вы заезжали?
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:26
Побрить клиетов на 5000 грн
Інформація для власників карткових рахунків
Шановні клієнти!
Повідомляємо Вам, що з 16.05.2018 року по 22.05.2018 вводиться комісійна винагорода з розрахунково–касового обслуговування неактивних карткових рахунків (одноразова) для клієнтів фізичних осіб ПАТ «ВТБ БАНК»:
- у розмірі від 0,01 грн. до 100 грн. та 5 USD/5 EUR в іноземній валюті для карткових рахунків фізичних осіб.
Тариф застосовується за рахунками, у разі відсутності активної платіжної ЕМV-картки, відсутності протягом 1-го останнього року по рахунку клієнтських операцій, залишок коштів на рахунку не перевищує максимальний розмір тарифу, рахунок не використовується для повернення депозиту.
- у розмірі від 0,01 грн. до 5 000,00 грн. (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті) для карткових рахунків фізичних осіб (крім пенсійних / соціальних та карткових рахунків в рамках Тарифного плану Скарбничка»).
Тариф застосовується за рахунками, у разі відсутності активної платіжної картки, відсутності протягом 2-х останніх років по рахунку клієнтських операцій, залишок коштів на рахунку не перевищує максимальний розмір тарифу, рахунок не використовується для повернення депозиту.
За більш детальною інформацією прохання звертатися до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефоном Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) та (044) 590 46 91.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:27
Re: ВТБ Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:30
BBC
Так такую акцию уже пере новым годом вроде проводили. Понравилось выходит.
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