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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1279128012811282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:39

  Scotch написав:Все уверены,что при отключении свифта российским банкам,украинский ВТБ не зацепит?Я вот не уверен...Если бы кто-то мог четко сказать,а то мы дождёмся свифта... :|

Заберёте в ручном режиме или вам обитательно нужен валютный перевод в другой банк ?

----
Я по окончании депозитов все буду забирать риск не соответствует доходу ни в одном банке на территории Украины
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:26

  Scotch написав:Все уверены,что при отключении свифта российским банкам,украинский ВТБ не зацепит?Я вот не уверен...Если бы кто-то мог четко сказать,а то мы дождёмся свифта... :|

Нужно рассчитывать забрать в "аварийном" (ручном) режиме через кассу банка.
СВИФТ могут отключить вполне реально
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:33

  Вкладчик1234 написав:
  Scotch написав:Все уверены,что при отключении свифта российским банкам,украинский ВТБ не зацепит?Я вот не уверен...Если бы кто-то мог четко сказать,а то мы дождёмся свифта... :|

Нужно рассчитывать забрать в "аварийном" (ручном) режиме через кассу банка.
СВИФТ могут отключить вполне реально

отключение СВИФТ - это маловероятное событие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:38

В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44

  Scotch написав:В ручном режиме,тогда надо быть готовым ехать в Киев,до окончания последнего вклада в октябре,может больше не остаться отделений.Будем надеяться,что свифт не отключат.

до конца этого года как минимум одно отделение останется...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:18

Re: ВТБ Банк

Scotch

Был сегодня в единственном отделении банка в Запорожье,у них второй день нет электричества,причём целый день

Додано: Сер 18 кві, 2018 21:24


Интересно.
Именно вчера я тоже был в единственном отделении банка - и тоже в Запорожье. Перебоев с электроэнергией не наблюдалось, все работали, заявку на SWIFT-перевод успешно приняли. Отмечу, что передо мной клиент обращался к сотруднице по тому же вопросу, и после меня были пенсионеры, которые уточняли нюансы насчет реквизитов и получения денег после вклада.
Потому ваша теория насчет "специально, чтобы вклады не выдавать" лишена оснований. Возможно, новая управляющая компания, которая обслуживает дом, проводила плановые работы с электросетью без предупреждений - частая ситуация в нашем городе, а у банка нет дизельных генераторов.
В любом случае, когда я приходил, отделение работало. А в какое время вы заезжали?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:26

Побрить клиетов на 5000 грн

Інформація для власників карткових рахунків

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам, що з 16.05.2018 року по 22.05.2018 вводиться комісійна винагорода з розрахунково–касового обслуговування неактивних карткових рахунків (одноразова) для клієнтів фізичних осіб ПАТ «ВТБ БАНК»:

- у розмірі від 0,01 грн. до 100 грн. та 5 USD/5 EUR в іноземній валюті для карткових рахунків фізичних осіб.

Тариф застосовується за рахунками, у разі відсутності активної платіжної ЕМV-картки, відсутності протягом 1-го останнього року по рахунку клієнтських операцій, залишок коштів на рахунку не перевищує максимальний розмір тарифу, рахунок не використовується для повернення депозиту.

- у розмірі від 0,01 грн. до 5 000,00 грн. (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті) для карткових рахунків фізичних осіб (крім пенсійних / соціальних та карткових рахунків в рамках Тарифного плану Скарбничка»).

Тариф застосовується за рахунками, у разі відсутності активної платіжної картки, відсутності протягом 2-х останніх років по рахунку клієнтських операцій, залишок коштів на рахунку не перевищує максимальний розмір тарифу, рахунок не використовується для повернення депозиту.

За більш детальною інформацією прохання звертатися до працівників відділень VTB Bank (Україна) або за телефоном Інформаційно-довідкової служби: 0800 50 77 60 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) та (044) 590 46 91.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:27

Re: ВТБ Банк

  Сержик написав:а у банка нет дизельных генераторов.
Позор
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:30

BBC

Так такую акцию уже пере новым годом вроде проводили. Понравилось выходит.
Ratatui
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