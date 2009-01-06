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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:48
Квесторе_поверніться
Ой, да там сразу 4 норматива!! нарушаются https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html
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vkladchiik
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