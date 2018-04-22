RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1280128112821283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:48

Квесторе_поверніться

Ой, да там сразу 4 норматива!! нарушаются :shock: https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 233
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:34

Окончание срока действия карты

Вопрос к официальному представителю.
Если карта под депозит заканчивается апрелем, а депозит еще действует, можно ли заказать ее уже сейчас, или только не раньше мая? Спасибо.
Annet_
 
Повідомлень: 257
З нами з: 29.03.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:36

  Annet_ написав:Вопрос к официальному представителю.
Если карта под депозит заканчивается апрелем, а депозит еще действует, можно ли заказать ее уже сейчас, или только не раньше мая? Спасибо.
Можно и нужно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13185
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:31

Annet_ Я бы ещё и в ВТБ24 или отделении, после получения новой карты, поменял счёт для выплаты депозита. Т. к. ВТБ не просто карту меняет, а выдаёт новую, с другим номером счёта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 18.05.16
Подякував: 127 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:52

Re: ВТБ Банк

Annet_ написав:Вопрос к официальному представителю.
Если карта под депозит заканчивается апрелем, а депозит еще действует, можно ли заказать ее уже сейчас, или только не раньше мая? Спасибо.
Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 953
З нами з: 04.09.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:00

  Фантом написав:Annet_ Я бы ещё и в ВТБ24 или отделении, после получения новой карты, поменял счёт для выплаты депозита. Т. к. ВТБ не просто карту меняет, а выдаёт новую, с другим номером счёта.

ВТБ24 на России, а ВТБ выдает новую карту к тому же счету, но, конечно, можно и новый счет открыть тогда необходима перепривязка
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13185
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:26

Re: ВТБ Банк

  Інкогніто написав:Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13185
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1280128112821283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, liliya_logical і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5579, 5580, 5581
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
55805 7168431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 10:54
Ivanhoe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3057, 3058, 3059
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30584 3769321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 10:04
Andrew75
Кристал Банк 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:38
43 12737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 09:00
svitanok
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12827)
23.04.2018 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.