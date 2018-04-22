Додано: Пон 23 кві, 2018 10:31

Annet_ Я бы ещё и в ВТБ24 или отделении, после получения новой карты, поменял счёт для выплаты депозита. Т. к. ВТБ не просто карту меняет, а выдаёт новую, с другим номером счёта.

Кто не пьёт, тот не рискует.