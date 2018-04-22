Ой, да там сразу 4 норматива!! нарушаются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:48
Квесторе_поверніться
Ой, да там сразу 4 норматива!! нарушаются
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:34
Окончание срока действия карты
Вопрос к официальному представителю.
Если карта под депозит заканчивается апрелем, а депозит еще действует, можно ли заказать ее уже сейчас, или только не раньше мая? Спасибо.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:36
Можно и нужно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:31
Annet_ Я бы ещё и в ВТБ24 или отделении, после получения новой карты, поменял счёт для выплаты депозита. Т. к. ВТБ не просто карту меняет, а выдаёт новую, с другим номером счёта.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:52
Re: ВТБ Банк
Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:00
ВТБ24 на России, а ВТБ выдает новую карту к тому же счету, но, конечно, можно и новый счет открыть тогда необходима перепривязка
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:26
Re: ВТБ Банк
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:53
Спасибо всем за ответы, вот и мне в отделении сказали, что до конца апреля заказывать нельзя, будет стоить 40 грн. Только с мая, тогда бесплатно.
Поэтому и хотелось бы услышать комментарий официального представителя.
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:04
Позвонила на горячую линию (может, кому-то будет полезна моя информация), они мне сказали, что карту можно заказывать бесплатно в последний месяц ее действия. Срок изготовления - 7 рабочих дней. Теперь из-за праздников придется подождать до середины следующей недели.
Вот так меня дезинформировали в отделении
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:05
да именно так - чтоб выпустить карту бесплатно по сроку ее надо заказывать в мес. окончания ее срока действия. карты приходят очень быстро.
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