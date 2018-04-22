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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:05
Annet_ написав: BBC написав: Інкогніто написав:
Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.
Спасибо всем за ответы, вот и мне в отделении сказали, что до конца апреля заказывать нельзя, будет стоить 40 грн. Только с мая, тогда бесплатно.
Поэтому и хотелось бы услышать комментарий официального представителя.
Оформите в отделении новые карты Депозитную(скарбнычка) и Вам гроши, если смс не надо сразу отключите. В ИБ поменяете счет для выплат.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:11
isen написав:
В ИБ поменяете счет для выплат.
Зачем менять счет, карту перевыпускают к действующему счету и до конца месяца обе карты рабочие.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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