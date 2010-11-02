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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1281128212831284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:05

  Annet_ написав:
  BBC написав:
  Інкогніто написав:Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.

Спасибо всем за ответы, вот и мне в отделении сказали, что до конца апреля заказывать нельзя, будет стоить 40 грн. Только с мая, тогда бесплатно.
Поэтому и хотелось бы услышать комментарий официального представителя.

Оформите в отделении новые карты Депозитную(скарбнычка) и Вам гроши, если смс не надо сразу отключите. В ИБ поменяете счет для выплат.
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:11

  isen написав:В ИБ поменяете счет для выплат.

Зачем менять счет, карту перевыпускают к действующему счету и до конца месяца обе карты рабочие.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:30

  Annet_ написав:Позвонила на горячую линию (может, кому-то будет полезна моя информация), они мне сказали, что карту можно заказывать бесплатно в последний месяц ее действия. Срок изготовления - 7 рабочих дней. Теперь из-за праздников придется подождать до середины следующей недели.
Вот так меня дезинформировали в отделении :(


Є підозра, що Політехнічне відділення Вас ввело в оману :roll:
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:34

  Meridian написав:
  Annet_ написав:Позвонила на горячую линию (может, кому-то будет полезна моя информация), они мне сказали, что карту можно заказывать бесплатно в последний месяц ее действия. Срок изготовления - 7 рабочих дней. Теперь из-за праздников придется подождать до середины следующей недели.
Вот так меня дезинформировали в отделении :(


Є підозра, що Політехнічне відділення Вас ввело в оману :roll:

Так й є. У Вас подібний досвід? :wink:
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:37

  Annet_ написав:
  BBC написав:
  Інкогніто написав:Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.

Спасибо всем за ответы, вот и мне в отделении сказали, что до конца апреля заказывать нельзя, будет стоить 40 грн. Только с мая, тогда бесплатно.
Поэтому и хотелось бы услышать комментарий официального представителя.

у вас на карте указан 4-й месяц или 5-й? если 4-й, то можно бесплатно перевыпустить в апреле, а если 5-й, то в мае...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 23:40

  Annet_ написав:
  Meridian написав:
  Annet_ написав:Позвонила на горячую линию (может, кому-то будет полезна моя информация), они мне сказали, что карту можно заказывать бесплатно в последний месяц ее действия. Срок изготовления - 7 рабочих дней. Теперь из-за праздников придется подождать до середины следующей недели.
Вот так меня дезинформировали в отделении :(


Є підозра, що Політехнічне відділення Вас ввело в оману :roll:

Так й є. У Вас подібний досвід? :wink:


Мою жінку. І мені прийшлось пояснювати, що її ввели в оману, дзінок в кол-центр переконав її в моїй правоті :)
Meridian
 
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