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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:05
Annet_ написав: BBC написав: Інкогніто написав:
Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.
Спасибо всем за ответы, вот и мне в отделении сказали, что до конца апреля заказывать нельзя, будет стоить 40 грн. Только с мая, тогда бесплатно.
Поэтому и хотелось бы услышать комментарий официального представителя.
Оформите в отделении новые карты Депозитную(скарбнычка) и Вам гроши, если смс не надо сразу отключите. В ИБ поменяете счет для выплат.
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isen
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:11
isen написав:
В ИБ поменяете счет для выплат.
Зачем менять счет, карту перевыпускают к действующему счету и до конца месяца обе карты рабочие.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:30
Annet_ написав:
Позвонила на горячую линию (может, кому-то будет полезна моя информация), они мне сказали, что карту можно заказывать бесплатно в последний месяц ее действия. Срок изготовления - 7 рабочих дней. Теперь из-за праздников придется подождать до середины следующей недели.
Вот так меня дезинформировали в отделении
Є підозра, що Політехнічне відділення Вас ввело в оману
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Meridian
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:34
Meridian написав: Annet_ написав:
Позвонила на горячую линию (может, кому-то будет полезна моя информация), они мне сказали, что карту можно заказывать бесплатно в последний месяц ее действия. Срок изготовления - 7 рабочих дней. Теперь из-за праздников придется подождать до середины следующей недели.
Вот так меня дезинформировали в отделении
Є підозра, що Політехнічне відділення Вас ввело в оману
Так й є. У Вас подібний досвід?
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Annet_
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Додано: Пон 23 кві, 2018 20:37
Annet_ написав: BBC написав: Інкогніто написав:
Мне ранее говорили по скарбничке, что если сейчас то не бесплатно
Cкарбнычка при перевыпуске приходит именная, как только она пришла ее выдадут бесплатно.
Спасибо всем за ответы, вот и мне в отделении сказали, что до конца апреля заказывать нельзя, будет стоить 40 грн. Только с мая, тогда бесплатно.
Поэтому и хотелось бы услышать комментарий официального представителя.
у вас на карте указан 4-й месяц или 5-й? если 4-й, то можно бесплатно перевыпустить в апреле, а если 5-й, то в мае...
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Meridian
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:54
Не работает ИБ .
Когда исправят ?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 12:58
Как сейчас выдают валюту в отделениях Киева , после окончания срока депо ?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:58
ALEX66 написав:
Как сейчас выдают валюту в отделениях Киева , после окончания срока депо ?
Без проблем.
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