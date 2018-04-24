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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:13
ALEX66 написав:
После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?
Усох по числу відділень
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52
chipmunk написав: ALEX66 написав:
После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?
Усох по числу відділень
Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:01
ALEX66 написав: chipmunk написав: ALEX66 написав:
После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?
Усох по числу відділень
Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?
І зараз все добре!
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