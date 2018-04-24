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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1282128312841285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
116
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:13

Re: ВТБ Банк

  ALEX66 написав:После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?

Усох по числу відділень
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52

  chipmunk написав:
  ALEX66 написав:После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?

Усох по числу відділень

Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:01

  ALEX66 написав:
  chipmunk написав:
  ALEX66 написав:После ввода санкций против России и ее банков , изменилось что либо в работе ВТБ в Украине ?

Усох по числу відділень

Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?


І зараз все добре!
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Кайфуем)))

https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html
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