Усох по числу відділень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:13
Re: ВТБ Банк
Усох по числу відділень
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52
Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:01
І зараз все добре!
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:34
Кайфуем)))
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