Додано: Вів 24 кві, 2018 21:26

Квесторе_поверніться написав: Михалыч написав: https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html https://www.1prime.ru/finance/20180424/828752069.html

Це ліквідності не прибавить. Це ліквідності не прибавить.

Пофиг, я смотрю их отчет, за счет резервов и если пустить кредиты от мамки на докапитализацию, то "живых денег" должно хватить с лихвой, что бы банк смог выполнить свои обязательства перед всеми вкладчиками включая перед юриками, а не только перед физ лицами, а ведь еще остается в банке какой то процент живых кредитов которые они выдали и которые обслуживаются исправно+недвига/залоги которые можно продать.Если бы они думали развиваться, согласился бы с Вами, денег нет, но если они захотят уйти и рассчитаться со всеми, то денег должно хватить с лихвой на расчет со всеми, поэтому держать под фонд можно смело, а с учетом что в СМИ недавно была инфа о планируемом увеличение суммы ФГВФЛ до 600-800 тыс. грн. то можно и особо рисковым/кайфовым и больше сумму с учетом анонсированного предстоящего в 2018 начале 2019 увеличения гарантированной суммы минимум, я думаю в два раза пусть даже не до 600-800 тыс., а Шоколадному под выборы увеличат скромно раза в два сумму, бросив кость лохторату. Так что пока кайфуем и не паримся.