Усох по числу відділень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:13
Re: ВТБ Банк
Усох по числу відділень
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:52
Да , я это уже почувствовал на себе - перевели на обслуживание в другое отделение , а моё закрыли.
А как с ликвидностью , с выдачей налички , валюты ?
Раньше было отлично , а сейчас ?
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:01
І зараз все добре!
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:34
Кайфуем)))
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:03
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:09
звідти ж -
Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER +0,60% и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
а де ФОрвард?
+50грн !
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Додано: Вів 24 кві, 2018 21:11
Re: ВТБ Банк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:15
А де Алла?
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:20
дійсно, де пані Алла
тут наші чорні банки в кінці таблиці
+50грн !
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Додано: Вів 24 кві, 2018 21:26
Пофиг, я смотрю их отчет, за счет резервов и если пустить кредиты от мамки на докапитализацию, то "живых денег" должно хватить с лихвой, что бы банк смог выполнить свои обязательства перед всеми вкладчиками включая перед юриками, а не только перед физ лицами, а ведь еще остается в банке какой то процент живых кредитов которые они выдали и которые обслуживаются исправно+недвига/залоги которые можно продать.
Если бы они думали развиваться, согласился бы с Вами, денег нет, но если они захотят уйти и рассчитаться со всеми, то денег должно хватить с лихвой на расчет со всеми, поэтому держать под фонд можно смело, а с учетом что в СМИ недавно была инфа о планируемом увеличение суммы ФГВФЛ до 600-800 тыс. грн. то можно и особо рисковым/кайфовым и больше сумму с учетом анонсированного предстоящего в 2018 начале 2019 увеличения гарантированной суммы минимум, я думаю в два раза пусть даже не до 600-800 тыс., а Шоколадному под выборы увеличат скромно раза в два сумму, бросив кость лохторату. Так что пока кайфуем и не паримся.
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